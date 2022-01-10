Новый морской порт построят на юге Приморского края

Морской порт «Аврора» построят в районе бухты Безымянной в поселке Дунай в Приморском крае. Новый объект будет способствовать развитию южной части региона.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья, декларацию о намерениях инвестирования почти 60 млрд рублей в строительство порта разработало ООО «Морской терминал «Коулстар». Примерные объемы производства терминала составят 35 млн т в год, сообщает интернет-издание «Золотой Рог». На производстве создадут почти 450 рабочих мест. Порт будет соответствовать требованиям экологической и промышленной безопасности.

Предполагается, что проект будет реализован до 2030 года. Одновременно со строительством порта запланирована реконструкция транспортной инфраструктуры. ОАО «РЖД» уже выданы технические условия для проектирования примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново–Дунай.