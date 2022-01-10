На Украине объяснили отказ блогеру Дане Милохину во въезде в страну

Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину, из-за того что он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом 10 января пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — говорится в сообщении.

О том, что блогера не пустили на Украину стало известно накануне. Милохин рассказал об этом в «сторис» в Instagram и поделился фотографиями из киевского аэропорта.

8 января сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российского актера (имя не называется), который ехал на съемки сериала, так как ранее он посещал Крым.

В декабре российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) также не смогла пройти украинский контроль.

21 октября министерство культуры и информационной политики совместно со службой безопасности Украины расширило черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, добавив в него 13 деятелей культуры из России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.