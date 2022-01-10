Песков оценил возможность принятия закона о регулировании соцсетей в России

В настоящее время у Кремля нет конкретных предложений по регулированию социальных сетей в России. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас пока нет», — сказал он.

Песков также отметил, что соцсети, помимо добра, несут также и зло.

«И задача — принять меры, с тем чтобы это зло купировать», — сказал он журналистам, комментируя слова президента России Владимира Путина, что протесты в Казахстане людей вовлекали также и с помощью соцсетей.

По словам Пескова, это «давняя история».

«Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — объяснил он.

Как ранее в понедельник подчеркнул Путин, ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех, нападение на республику — это акт агрессии. По его словам, все понимают, что угрозы в республике не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо. Президент указал на быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со ст. 4 договора от 1992 года, обратил внимание президент РФ. Он также указал, что страны – участницы Организации не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что вместе с завершением в Казахстане антитеррористической операции закончится и миротворческая миссия ОДКБ.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.