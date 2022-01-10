Два моста капитально отремонтируют в Московской области

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта двух мостов в Московской области. Переправы оборудуют автоматизированными противогололедными комплексами.

Первый мост находится на Дмитровском шоссе в 500 м от города Долгопрудный. Протяженность переправы через канал им. Москвы превышает 490 м. Второй мост длиной 159,9 м находится на дороге М-9 «Балтия» недалеко от поселка Веледниково, он проходит через реку Истру, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

На каждой из переправ смонтируют объекты автоматизированной системы по борьбе с гололедом. Комплекс фиксации погодных параметров и датчиков покрытия будет отслеживать состояние дороги и за 2–3 минуты до образования льда наносить на дорогу жидкий реагент. Это позволит повысить безопасность дорожного движения при сохранении пропускной способности участков во время неблагоприятных погодных условий.

Также планируется установка дорожных знаков и нанесение соответствующей разметки.