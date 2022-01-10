Норвежская армия столкнулась с дефицитом трусов и лифчиков

Норвежские солдаты теперь должны будут возвращать выданные им в армии трусы, лифчики и носки по окончании военной службы, поскольку вооруженные силы страны испытывают проблемы с запасами нижнего белья. Об этом 7 января сообщил государственный телеканал NRK.

«Белье стирается, чистится и проверяется. То, что мы раздаем, находится в хорошем состоянии», — заявил представитель организации тылового обеспечения вооруженных сил Норвегии Ханс Мейзинсет.

Отмечается, что поток поставок нижнего белья серьезно осложнила пандемия коронавируса.

Ранее, 18 сентября 2021 года, в Норвегии выдвинули требования к России из-за учений «Запад-2021». Министр обороны страны Франк Бакке-Йенсен призвал РФ проводить их более открыто и предсказуемо. Он отметил «рост самоуверенного поведения России на Крайнем Севере и неуклонное усиление российской военной активности в соседних с Норвегией районах, как на севере, так и на юге».

Норвегия входит в НАТО с 4 апреля 1949 года. Является одной из стран-основательниц альянса.