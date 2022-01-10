Jetour выпустит кроссовер для путешествий

Китайская автомобильная компания Jetour в конце 2022 года представит новый кроссовер T-X. Модель будет адресована любителям автомобильных путешествий. Об этом 10 января сообщает «Авторевю».

Отмечается, что будущий Jetour T-X будет сделан в стиле моделей Land Rover Defender и Ford Bronco. Но основным конкурентом нового кроссовера на китайском рынке станет модель Tank 300 компании Great Wall.

По предварительной информации, Jetour T-X получит рамную конструкцию и внедорожную трансмиссию. Кроме того, машину оснастят пластиковыми накладками для защиты кузова, а также багажником на крыше.

29 июня стало известно, что Chery рассматривает возможность в ближайшие два года начать продажи в России автомобилей с электрическими силовыми установками.

На данный момент в Chery готовят необходимый пакет технической документации для прохождения сертификации машин, проводят маркетинговые исследования, а также готовятся к испытаниям электромобилей в условиях российских дорог и климата.