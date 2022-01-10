Экс-глава военной разведки Дании арестован по делу о шпионаже

Бывший глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по делу об утечке строго засекреченной информации. Источники заявили, что под его руководством разведка вела деятельность, нарушающую законодательство страны. Об этом 10 января сообщает сайт Norway Today.

Журналисты выяснили, что Финдсена арестовали еще 9 декабря 2021 года, а от должности он был отстранен летом 2020-го.

Проверка в отношении главы ведомства и других чиновников была начата после информации о том, что военная разведка может быть виновна в ряде преступлений, которые навредили благосостоянию страны. Так, ведомство обвиняют в сокрытии информации, непринятии мер по выявлению признаков шпионажа внутри минобороны и сокрытии потенциально неправомерной деятельности.

Ранее, 18 ноября, Верховный суд в Дании отклонил жалобу российского ученого Алексея Никифорова на приговор по делу о шпионаже, оставив в силе решение о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы.

В мае 2021 года россиянин был признан виновным в шпионаже. По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет собирал информацию Технического университета Дании, а также о компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке. Осужденный вину не признал, при вынесении приговора не присутствовал.

В посольстве РФ в королевстве заявляли, что арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже являются ошибкой. В МИД РФ судебное разбирательство по данному делу называли очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.