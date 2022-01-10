В Москве рабочий погиб при падении конструкции в комплексе «Мегаспорт»

На ледовой арене «Мегаспорт» на севере Москвы погиб рабочий. По данным «Известий», инцидент произошел 9 января.

Отмечается, что на 51-летнего мужчину упал тяжелый фрагмент во время демонтажа декоративной конструкции. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, в результате чего скончался.

21 июня прошлого года рабочий погиб при падении строительной корзины в Архангельске. По данным следствия, рабочие укрепляли водосточные системы котельной. Корзина сорвалась на манипуляторном кране и упала с высоты 6 м.

Уголовные дела возбуждены по факту нарушения требований охраны труда, а также в отношении подрядчика, который предоставил технику.