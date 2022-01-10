Прямой эфир
Мир
ВОЗ сообщила о сложной ситуации из-за «Омикрона» в следующие три месяца
Мир
В Алма-Ате возобновили прием банковских карт в торговых центрах
Мир
В Польше зарегистрировали первые случаи летальных исходов от «Омикрона»
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Общество
С помощью «Пушкинской карты» купили билетов на 2 млрд рублей
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
Порошенко потратил более $400 тыс. на адвокатов
Армия
Зенитные системы С-500 «Прометей» разместят на юге России к 2025 году
Мир
В ДНР обвинили Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
Общество
Москвичей предупредили о метели и затрудненном движении транспорта
Сюжет:

Москвичей предупредили о метели и затрудненном движении транспорта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 21:000 в Москве 10 января ожидается метель, на дорогах возможны заносы и гололедица. О снегопаде предупредили в главке МЧС России по столице.

Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе
Какие обязанности андроид сможет выполнять за людей

В ведомстве попросили горожан избегать внезапных маневров на дорогах, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В дептрансе столицы также отметили, что движение будет осложнено в связи с ухудшением погодных условий.

«В Москве идет сильный снегопад, который по прогнозам синоптиков продлится до утра следующего дня. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента транспорта.

Москвичей просят пользоваться городским транспортом и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. Как рассказала специалист «Известиям», сейчас Москва находится в зоне атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 4 мм осадков, а за сутки высота снежного покрова увеличилась на 5 см. Так, на ВДНХ она составляет 32 см.

В течение недели высота снежного покрова будет увеличиваться — снегопад начнется с вечера 13 января и будет продолжаться до конца 14 января. За это время выпадет значимое количество снега.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021