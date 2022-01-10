Москвичей предупредили о метели и затрудненном движении транспорта

До 21:000 в Москве 10 января ожидается метель, на дорогах возможны заносы и гололедица. О снегопаде предупредили в главке МЧС России по столице.

В ведомстве попросили горожан избегать внезапных маневров на дорогах, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В дептрансе столицы также отметили, что движение будет осложнено в связи с ухудшением погодных условий.

«В Москве идет сильный снегопад, который по прогнозам синоптиков продлится до утра следующего дня. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента транспорта.

Москвичей просят пользоваться городским транспортом и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. Как рассказала специалист «Известиям», сейчас Москва находится в зоне атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 4 мм осадков, а за сутки высота снежного покрова увеличилась на 5 см. Так, на ВДНХ она составляет 32 см.

В течение недели высота снежного покрова будет увеличиваться — снегопад начнется с вечера 13 января и будет продолжаться до конца 14 января. За это время выпадет значимое количество снега.