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Главы делегаций РФ и США не стали пожимать руки на переговорах в Женеве

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, возглавляющие российскую и американскую делегации на переговорах по гарантиям безопасности, не стали пожимать друг другу руки перед началом встречи. Переговоры в понедельник, 10 января, проходят в Женеве.

На опубликованных протокольных кадрах начала встречи запечатлено, как представители России и США заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. После чего Рябков и Шерман подходят к флагам для протокольной фотографии, однако встают на дистанции друг от друга и воздерживаются от рукопожатий на фоне ситуации с коронавирусом.

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Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

Однако на предыдущих встречах в Женеве стороны в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий, поскольку действовали ограничения из-за COVID-19.

Ранее в этот день заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия на консультациях с США по гарантиям безопасности будет жестко отстаивать свою линию. При этом, по его словам, нет никаких сомнений, что США будут пытаться продвигать свою позицию.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Сергей Рябков. Он отметил, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

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