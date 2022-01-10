Захарова отреагировала на заявления Запада о ситуации в Казахстане

Соединенные Штаты не смогут прятаться за непониманием ситуации в Казахстане после проведения внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявила в понедельник, 10 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Первому каналу».

Отвечая на вопрос журналистов о том, что стало основой обращения Казахстана за помощью в ОДКБ, дипломат подчеркнула, что в рамках встречи в формате ОДКБ лидеры стран-участниц объяснили, на чем было основано решение об отправке миротворцев в страну.

«Сейчас в течение часа главы государств в рамках ОДКБ рассказали всему миру, как они отреагировали и каковы международно-правовые основы данного решения, и как они оценивают саму ситуацию, как она развивалась», — отметила Захарова.

По словам Захаровой, в рамках саммита главы государств ОДКБ ответили на все вопросы, которые ранее ставились лидерами стран Запада.

«Хотя, конечно, странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. Это удивительно, обычно они всегда все понимают, всех обвиняют и вводят санкции. Теперь уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании», — добавила дипломат.

В ходе онлайн-саммита лидеров государств ОДКБ 10 января российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех, а нападение на республику — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления.

Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо. Президент указал на быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со ст. 4 договора от 1992 года, обратил внимание президент РФ. Он также указал, что страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Со своей стороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера за помощь на фоне беспорядков в стране.

По словам Токаева, в Казахстане восстановлен конституционный порядок. Токаев указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Президент Казахстана обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.