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На Украине заявили о важности открытых дипломатических каналов связи с РФ

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Украина считает необходимым оставлять открытыми дипломатические каналы связи с РФ. Об этом в понедельник, 10 января, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», — отметила она.

Ранее в этот день политолог Руслан Бортник заявил, что Украина может столкнуться с потерей государственности, в случае если власти не предложат уступок как России, так и США.

В свою очередь, Столтенберг заявил о наличии возможности политического решения ситуации вокруг Украины и учета «озабоченностей России». Однако он отметил, что риск конфликта при этом сохраняется.

10 января в Женеве проходят консультации России и США по вопросу о гарантиях безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую российскую агрессию на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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