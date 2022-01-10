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Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: «Дельтакрон» может быть результатом загрязнения образцов

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Новый вариант коронавируса «Дельтакрон» рано называть штаммом, так как он может быть следствием лабораторной ошибки. Об этом 10 января заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Так он прокомментировал журналистам информацию СМИ о выявлении на Кипре нового варианта инфекции, у которого есть мутации как «Омикрона», так и «Дельты».

«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — отметил специалист.

Смесь вариантов инфекции возможна при несоблюдении правил работы в лаборатории, продолжил он.

Говорить о свойствах нового штамма, а также об эффективности вакцины от него пока рано, добавил он.

«Сначала нужно понять, новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация, тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — заключил Хафизов.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис рассказал об обнаружении на Кипре нового варианта COVID-19, ставшего гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта».

По его словам, данный вариант получил название «Дельтакрон», так как его генетическая основа напоминает штамм «Дельта», а мутации у нового варианта такие же, как у «Омикрона». Штамм «Дельтакрон» обнаружен в 25 образцах, взятых на Кипре.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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