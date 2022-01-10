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В Кемерово арестовали владельца пансионата после пожара с жертвами

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Суд в Кемерово арестовал владельца пансионата, в котором в результате пожара погибли четыре человека. Об этом 10 января сообщили в Центральном районном суде города.

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Также мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 42-летней женщины, исполняющей обязанности его заместителя без официального трудоустройства.

«Удовлетворены ходатайства СУ СК РФ по Кемеровской области-Кузбассу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ Бакуто Р.В., а также обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ Ермоленко О.С.» — говорится в опубликованном сообщении.

Под стражей они пробудут до 8 марта 2022 года.

Возгорание в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе произошло вечером 7 января. Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Жертвами ЧП стали четыре лежачих постояльца. Дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.

8 января было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Отмечается, что в хозяйственно-бытовом помещении кузбасского пансионата началось возгорание и сработала пожарная сигнализация. После того как прибывшие на место спасатели потушили пожар, обнаружили тела трех мужчин и одной женщины без признаков жизни, они находились в разных комнатах, близких к очагу возгорания. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

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