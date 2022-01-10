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Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за снега

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Дорожные службы Владивостока переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодные условий. Серьезные осадки ожидаются в городе поздно вечером 10 января.

Снегоуборочная техника начнет работу с 20 часов. Основные маршруты и сложные участки дорог будут обработаны реагентами. Усиление осадков ожидается после 22 часов, рабочие будут сгребать и сметать снег с проезжей части. Об этом пишет Vostokmedia.

Утром 11 января осадки ослабнут, при этом образуются гололедица и снежный накат. Скорость ветра увеличится до 27 м/с. Автомобилистов просят по возможности отказаться от использования личного транспорта. Если поездка неизбежна, водителям следует соблюдать правила дорожного движения.

Синоптики отмечают, что 11 января над акваторией Японского моря появится циклон. Снег распространится на большую часть Приморья.

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