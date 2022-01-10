В НАТО назвали позитивным сигналом готовность РФ к диалогу по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 января заявил, что заседание комиссии НАТО — Украина проходит в важное для европейской безопасности время.

«Украина — ценный и многолетний партнер НАТО, и сегодняшнее заседание комиссии НАТО — Украина приходится на начало важной для европейской безопасности недели. <…> Наше заседание комиссии НАТО — Украина — своевременная возможность обменяться оценками ситуации, выразить сильную политическую и практическую поддержку альянса Украине и скоординировать позиции перед дипломатическим взаимодействием с Россией», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что в понедельник РФ и США встречаются в Женеве, в среду пройдет заседание Совета НАТО — Россия, а в четверг — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

По словам генсека альянса, Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной «с десятками тысяч подразделений в боевой готовности с серьезными возможностями».

«В пятницу министры иностранных дел НАТО вновь призвали Россию вывести свои войска из Украины и от ее границ, продемонстрировать прозрачность и деэскалировать ситуацию. Любая дальнейшая агрессия по отношению к Украине повлечет высокую политическую и экономическую цену», — подчеркнул Столтенберг.

Тем не менее он приветствовал тот факт, что Россия согласилась на предложение провести заседание Совета НАТО — Россия на этой неделе.

«Это позитивный сигнал. Мы сфокусируемся на вопросах европейской безопасности, прозрачности, связанной с военной активностью, снижением рисков и контроля над вооружением. Мы будем слушать обеспокоенность России, но любой диалог со смыслом также должен отвечать на наши обеспокоенность в отношении действий РФ и должен проходить в консультациях с Украиной, как это мы делаем сегодня. Мы также консультируемся с другими партнерами, включая Грузию, Молдову, Финляндию, Швецию и ЕС», — добавил генсек.

Однако он считает, что на этой неделе «все проблемы не будут решены», но необходимо начать процесс, который позволит не допустить новый конфликт в Европе.

«Приветствую встречу СРН (Совета Россия — НАТО. — Ред.), переговоры в Женеве между США и РФ, но не думаю, что на этой неделе удастся решить все проблемы. Надеемся, что они определят путь, по которому мы можем продвинуться вперед, договоримся о проведении ряда встреч, положим начало процессу. Было бы нереалистично ожидать, что мы завершим все на этой неделе. Но я надеюсь, что имеется воля с обеих сторон начать этот процесс, не допустить новый вооруженный конфликт в Европе», — сказал он.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Он отметил, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.