В ГД ответили на слова главы МИД Германии о несоответствии СП-2 требованиям ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок является давним противником «Северного потока – 2» (СП-2), заявил в понедельник, 10 января, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

Так парламентарий прокомментировал заявление главы немецкой дипломатии о том, что приостановка процесса сертификации «Северного потока – 2» связана с несоответствием газопровода требованиям Евросоюза.

По словам Никонова, ждать от Бербок иных заявлений о СП-2 сложно. Вопрос ввода газопровода в эксплуатацию на данный момент затягивается в связи с политическим давлением на Россию, а также с переговорами о европейской безопасности, отметил парламентарий в беседе с «Думой ТВ».

«Кроме того, естественно, замораживание «Северного потока – 2» или возможная отмена его входят в тот пакет возможных санкций, которые готовят против России западные страны в случае так называемой «российской агрессии на Украине», поэтому никто, собственно, не ожидал, что в ближайшее время «Северный поток – 2» будет введен в строй», — добавил он.

Дальнейшая судьба газопровода, как отметил политик, зависит в большей степени от отношений России с Западом, нежели от ситуации на энергетическом рынке. При этом депутат подчеркнул, что чем дольше «Северный поток – 2» будет находиться в подвешенном состоянии, тем выше будут цены на энергоносители.

«Интерес Российский Федерации заключается в том, чтобы получать деньги за свой газ. Сейчас за меньший объем экспортируемого газа мы получаем те же или большие средства, поэтому никакого особого ущерба экономике нашей страны от замораживания «Северного потока – 2» пока нет», — заключил Никонов.

Свое заявление Бербок сделала в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованному ранее в понедельник. В нем немецкий министр также заявила, что вопрос о запуске «Северного потока – 2» носит геополитический характер.

Она подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с США. Согласно нему «в отношении России будут приняты эффективные жесткие меры в случае использования Москвой энергетики в качестве оружия или любых агрессивных действий на Украине».

В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ назвала необходимым обеспечить всех европейцев электричеством и отоплением, поэтому она считает важным сделать энергетику ЕС независимой.

Ранее в январе госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействие угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2», и комплексный «пакет сдерживания России».

В конце декабря Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

При этом ранее в этом же месяце глава МИД Германии уже заявляла о том, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики. Немного позже Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских, комментируя тогда первоначальное заявление немецкого политика и ее последующую ремарку, отметил, что Бербок — «министр молодой», возглавляет ведомство буквально пару недель и, видимо, здесь присутствует небольшое недопонимание процесса.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.