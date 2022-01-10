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Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил с собой

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Начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов свел счеты с жизнью. Об этом 10 января сообщил «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу администрации Тараза.

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Причины суицида правоохранителя не названы. По факту смерти генерал-майора полиции начато расследование.

Также в столице Казахстана, городе Нур-Султан, нашли мертвым полковника Комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Как сообщила пресс-служба КНБ, труп полковника обнаружили во дворе его дома.

«Проводится досудебное расследование», — говорится в заявлении ведомства.

Высокопоставленные офицеры погибли в дни продолжающихся в республике протестов, которые начались в Казахстане 2 января. Ранее в этот день стало известно, что в Казахстане на фоне беспорядков задержаны 7939 человек.

Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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