Прокуратура потребовала снести аварийные дома в Якутии

Суд обязал администрацию Бердигестяхского наслега в Якутии выполнить снос аварийных домов. Жильцы зданий уже расселены.

По данным правоохранительных органов, семь домов входили в адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». В 2021 году жильцы получили новые квартиры. Однако в нарушение требований законодательства администрация наслега не приняла меры по сносу домов. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Прокуратура района внесла главе муниципалитета представление об устранении нарушений, но снос домов так и не был произведен. Тогда прокуратура обратилась с иском в суд.

По решению суда администрация должна снести аварийные дома и принять меры по предотвращению несанкционированного доступа людей к их территории.