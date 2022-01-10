Ребенок получил травму головы при катании на горке в Благовещенске

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 12-летней девочки во время катания с горки в Благовещенске. Пострадавшую доставили в больницу с повреждениями головы.

Инцидент произошел 9 января в парке Дружбы. По данным правоохранительных органов, девочка не успела сойти с ледяной горки после спуска и была сбита следующим посетителем. Во время падения пострадавшая ударилась головой об лед. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также проверку ведет прокуратура. Установлено, что девочка находилась в парке без присмотра родителей. При этом горка не оборудована табличками о правилах поведения.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.