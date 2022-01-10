Песков указал на роль соцсетей в событиях в Казахстане

Ситуация в Казахстане показала, что социальные сети несут в себе в том числе вред, который нужно купировать. Об этом 10 января заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — сказал представитель Кремля.

Ранее в этот день в Алма-Ате впервые за последние пять суток заработал стационарный и мобильный интернет. Интернет-соединение в городе нестабильное, наблюдается отсутствие доступа к некоторым ресурсам и сайтам. Интернет был отключен с введением режима ЧП из-за массовых беспорядков.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Казахстан актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. По словам российского лидера, республика столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности. Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Там митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркивал, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.