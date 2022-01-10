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Делегации России и США начали в Женеве переговоры по гарантиям безопасности

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В Женеве в понедельник, 10 января, начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. В российскую делегацию вошли представители Минобороны и МИДа России.

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Встреча идет в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин руководят российской делегацией, американскую возглавляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Перед началом встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны.

В этот же день заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что в России надеются на конструктивность консультаций с США по гарантиям безопасности. На повестке встречи — контроль над вооружениями и ситуация на Украине.

9 января прошел первый раунд переговоров в узком составе.

9 января госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что администрация США не ожидает прорывов в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности. По его словам, американская сторона посмотрит, есть ли возможность для продвижения вперед.

В тот же день российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. Как заявил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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