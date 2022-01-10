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В Кремле оценили шаги для страховки от террористических угроз

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Шаги для страховки от террористических угроз всегда предпринимаются. Об этом заявил в понедельник, 10 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о мерах безопасности на границе с Казахстаном.

«Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают меры, специальные меры, для того чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — отметил Песков в ходе беседы с журналистами.

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Он также добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов.

При этом, по словам Пескова, президент России Владимир Путин находился в постоянном контакте с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в связи с происходившими в этой стране событиями.

«Путин был на постоянной связи с президентом Токаевым, который полностью взял на себя ответственность за происходящее, взял на себя общее руководство, общую координацию. Поэтому это требовало постоянных контактов с президентом Токаевым», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что расследованием ситуации в Казахстане займутся казахстанские специалисты. По словам представителя Кремля, Россия не будет вмешиваться. Кроме того, Песков заверил, что вопрос о возможности постоянного размещения миротворцев в казахстанском Байконуре не поднимался.

Ранее в этот день Токаев поблагодарил Путина за помощь на фоне беспорядков в стране. В свою очередь Путин указал, что страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

10 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что у южных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности — на северо-востоке Афганистана — насчитывается свыше 6 тыс. боевиков. По его словам, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, насчитывает свыше 40.

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