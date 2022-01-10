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Путин заявил на заседании ОДКБ об использовании в Казахстане майданных технологий

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Во время беспорядков в Казахстане применялись майданные технологии, информационная поддержка протестов. Об этом 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, к беспорядкам привлекли «хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков». Как отметил Путин, боевики прошли подготовку в террористических лагерях за рубежом.

Страна столкнулась с прямой угрозой государственности и на агрессию необходимо было реагировать немедленно, подчеркнул президент России. ОДКБ смогла принять необходимые меры максимально оперативно.

«Проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, я хочу это подчеркнуть, многолетняя кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государств-участников, включая, разумеется, и Коллективные миротворческие силы ОДКБ, дает результат», — добавил российский лидер.

События в Казахстане касаются всех членов Организации, страны-участницы не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций», указал Путин.

«Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох», — подчеркнул российский лидер.

Он предложил поручить секретарям Советов безопасности стран ОДКБ разработать и представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Также российский лидер считает необходимым подумать об усовершенствовании процедур принятия решений для использования совместных сил Организации.

Ранее в ходе сессии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

11 января он намерен внести в парламент предложения по новому составу правительства. Президент поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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