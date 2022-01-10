Экономист назвал причины повышения банками ипотечных ставок

Банк ВТБ, повышая ставки по ипотеке, идет в фарватере общего роста ставок на кредитном рынке. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в понедельник, 10 января.

Ранее в этот же день представитель ВТБ сообщил «Ведомостям», что банк повысит с 11 января ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1 процентный пункт (п.п.). Минимальная ставка по обеим программам ВТБ достигнет 10,3%. Условия кредитования на покупку жилья в рамках льготных госпрограмм не изменятся, добавил представитель финансовой организации.

Сейчас ставка по ипотеке в размере 9,3% доступна для зарплатных клиентов ВТБ, при оформлении онлайн-заявки и использовании цифровых сервисов. Без этих трех условий ставка достигнет 10,2%, но каждое из условий дает 0,3 п.п. скидки. Банк повышает ипотечные ставки третий месяц подряд.

Сбербанк в конце прошлого года также повысил ипотечные ставки.

«С одной стороны, есть возможность зафиксировать более высокие ставки на длительный период, пользуясь выгодной конъюнктурой на рынке жилья. С другой стороны, более высокие ставки охладят пыл не совсем благонадежных заемщиков, тем самым снизив общий уровень банковского кредитного риска», — сказал Домащенко.

Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, заявил «Известиям», что к повышению ипотечных ставок ведет и рост ключевой ставки Банка России. На последнем в 2021 году заседании по базовой ставке 17 декабря Центробанк повысил ее на 1 п.п., до 8,5%.

Рост ипотечных ставок, по словам эксперта, повлечет за собой снижение спроса в тех сегментах недвижимости, где доля ипотечных сделок самая высокая: это массовый сегмент — недвижимость эконом- и комфорт-классов, а также бизнес-класс.

По словам аналитика, Москва станет самым устойчивым городом к изменению ключевой ставки. В региональных городах снижение спроса может стать «наиболее заметным», отметил он. Для поддержания спроса застройщики совместно с банками будут предлагать дольщикам специальные программы по субсидированной ипотеке от застройщика, по которым предлагаемая ставка по ипотеке будет ниже рыночной, сказал Шибаев.