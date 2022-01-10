В США объяснили нежелание Байдена воевать с Россией

Президент США Джо Байден исключил военные действия против России, так как Вашингтон хочет переманить Москву на свою сторону в случае конфликта с Пекином. Такое мнение высказал американский политик и публицист Патрик Бьюкенен.

Речь идет об отказе США от военных действий против России в случае начала конфликта с Украиной.

«Наша большая проблема в 21 веке — это не Россия. Действительно, в долгосрочной перспективе мы хотим, чтобы Россия была на нашей стороне в длительной борьбе между США, Западом и коммунистическим Китаем», — написал Бьюкенен в статья для сайта The American Conservative.

Публицист высказал мнение, что власти США должны сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Россией.

Ранее, 2 января, китайские аналитики предупредили американцев от «катастрофических последствий» в случае гипотетической атаки на РФ.

Господство в воздухе — одно из ключевых преимуществ в современных военных действиях, поэтому сотни истребителей F-35, которые США и НАТО вдруг решат направить к границам России со стороны Черного моря, тут же встретятся с российскими ПВО, указали эксперты из Китая.

Эксперты отмечают, что Россия за последние годы создала мощную и глубокоэшелонированную сеть противовоздушной обороны, что дает авторам материала право утверждать о преимуществе российской стороны при встрече систем ПВО с американскими истребителями, немногие из которых смогут завершить миссию.

Британские эксперты 30 декабря рассказали, каким может быть сценарий третьей мировой войны. Они считают, что в гипотетической мировой войне Россия, США и Китай задействуют гиперзвуковые ракеты, которые сложно быстро обнаружить и подбить из-за их высокой скорости.