В России начали активнее сдавать новогодние ели на утилизацию

Россияне начали активнее сдавать новогодние ели на правильную утилизацию. Деревьям коммунальщики и активисты дарят вторую жизнь. В Петербурге сдать ёлку на переработку можно до конца января, сообщает телеканал «Известия». Главное — заранее подготовить дерево.

«Нужно ее очистить от игрушек, мишуры, скотча и других предметов и в таком виде принести на точки. Их планируется в Санкт-Петербурге более 40», — рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию администрации Санкт-Петербурга Иван Казаков.

Хвойные превращают в щепу и отвозят ее животным. Большая часть опилок отправляется в конные клубы и в приюты для животных. Верблюды из Челябинского зоопарка чешут ветками горб. Олени с удовольствием натирают рога.

«Ёлки — это, как про кроликов можно сказать, не только ценный мех. Во-первых, это запаховое обогащение. Животным очень нравится этот еловый вкусный запах. Плюс это структурное обогащение. Наши олени любят играть этими ветками», — отметила главный ветеринарный врач челябинского зоопарка Марина Уткина.

В Волгограде переработанной щепой будут утеплять вольеры в приюте для животных. Ёлки в квартирах волгоградцев могут стоять хоть до весны — пункт приема закроется только 1 марта.

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