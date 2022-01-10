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С 11 января 2022 года ВТБ повысил ставки по ипотеке до 10,3% годовых

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Банк ВТБ с 11 января увеличит ипотечные ставки до 10,3%. Таким образом, ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье вырастут сразу на 1 процентный пункт (п.п.), сообщили 10 января «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации.

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Рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками, будет доступно под 10,6%. Повышение ставки ипотеки ВТБ объясняет ростом ключевой ставки Центрального банка. В декабре 2021 года она выросла до 8,5% годовых.

Для заемщиков, получивших одобрение по жилищному кредиту до 11 января, условия ипотеки не пересмотрят. Неизменными останутся условия льготных программ. По семейной ипотеке ставка составит от 4,7% (от 4,3% в ДФО). По ипотеке с господдержкой — от 5,75%, по дальневосточной — 0,1%.

«Мы намеренно сохранили ставки по ипотеке без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность нашим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тыс. ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка», — добавили в пресс-службе банка.

8 декабря ВТБ повысил ставку на 0,3 п.п. Это стало вторым увеличением за месяц.

В настоящее время ставка по ипотеке в размере 9,3% доступна для зарплатных клиентов ВТБ, при оформлении онлайн-заявки и использовании цифровых сервисов. Без этих трех условий ставка в банке составляет 10,2%, но каждое из условий дает 0,3 п.п. скидки.

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