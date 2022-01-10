В Челябинске водитель вылетел на остановку и насмерть сбил женщину

В Челябинске 19-летний водитель иномарки вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину, от полученных травм она скончалась. Об этом в понедельник, 10 января, сообщило местное управление ГИБДД.

ДТП произошло на улице Братьев Кашириных. Водитель, управлявший автомобилем Ford, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где находился пешеход. По факту произошедшего проводится проверка.

Днем ранее в Якутии после ДТП госпитализировали 11 человек, среди которых трое детей. По информации «Известий», на трассе столкнулись минивэн Toyota Hiace и легковой автомобиль.

Один из получивших травмы в аварии находится в тяжелом состоянии. У большинства госпитализированных — легкие травмы. Начата проверка.