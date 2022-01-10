Врач назвал четыре признака сердечной недостаточности

О развитии сердечной недостаточности могут свидетельствовать четыре признака. Об этом рассказал глава кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессор Николас Ламблена, сообщило 17 декабря издание Le Figaro.

Среди них — одышка, которую пациенты не воспринимают серьезно. По его словам, даже врачи, услышав от пациентов об одышке, заверяют тех, что всё в норме, однако «задыхаться вовсе не нормально», подчеркнул профессор.

На ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, например, при подъеме на четвертый этаж. При развитии болезни одышка возникает даже во время состояния покоя, отметил Ламблен.

Быстрый набор веса и быстрая утомляемость также могут быть признаками этой опасной болезни.

«Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия», — отметил Ламблен.

Развивающийся сбой в работе сердца лишает почки необходимого количества крови, поэтому они начинают компенсировать ее за счет реабсорбции воды и соли. В итоге у пациентов наблюдаются отеки лодыжек и голеней.

Как уточняется, за последние 10 лет частота сердечной недостаточности во Франции удвоилась.

10 января доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев отметил, что коронавирус может вызвать такое заболевание сердца, как миокардит, и стать причиной сердечной недостаточности.

По его словам, состояние пациента можно сравнить с последствиями обширного инфаркта, средняя продолжительность жизни при этом составляет пять лет.

В декабре кардиолог Асият Хачирова рассказала, что коронавирус может послужить причиной изменений в работе сердечно-сосудистой системы. После этой инфекции показатель пульса может существенно превышать норму в 60–90 ударов в минуту в состоянии покоя.