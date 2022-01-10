Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Мир
На Украине допустили введение продуктовых талонов
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
В Женеве начались консультации России и США по гарантиям безопасности
Спорт
Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии
Общество
В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника

Проверку начала прокуратура после отравления двух детей газом в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку по факту отравления трех человек газом. В числе пострадавших — мужчина и две маленькие девочки.

Специалисты надзорного ведомства планируют уточнить обстоятельства и причины случившегося. Также они проверят, как исполнялось законодательство об обеспечении безопасности при использовании и содержании газового оборудования, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на помощника главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Инцидент произошел 9 января в квартире дома на улице Дементьева в Казани. Госпитализированы две девочки 2017 и 2021 годов рождения. У них отравление легкой степени тяжести. Находившийся с ними 36-летний мужчина, получивший отравление средней степени тяжести, от госпитализации отказался.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021