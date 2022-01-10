Проверку начала прокуратура после отравления двух детей газом в Казани

Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку по факту отравления трех человек газом. В числе пострадавших — мужчина и две маленькие девочки.

Специалисты надзорного ведомства планируют уточнить обстоятельства и причины случившегося. Также они проверят, как исполнялось законодательство об обеспечении безопасности при использовании и содержании газового оборудования, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на помощника главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Инцидент произошел 9 января в квартире дома на улице Дементьева в Казани. Госпитализированы две девочки 2017 и 2021 годов рождения. У них отравление легкой степени тяжести. Находившийся с ними 36-летний мужчина, получивший отравление средней степени тяжести, от госпитализации отказался.