Тарпищев оценил решение суда в Австралии по делу теннисиста Новака Джоковича

Первая ракетка мира серб Новак Джокович не будет принимать участие в турнире Большого шлема Australian Open вне зависимости от решения суда. Такое мнение высказал в понедельник, 10 января, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Спустя пять дней суд Мельбурна удовлетворил апелляцию Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Однако, по информации австралийских СМИ, власти страны снова задержали теннисиста, несмотря на постановление суда. Спортсмену грозит депортация.

«Ну а чего, а дальше что? А дальше ATP [Ассоциация теннисистов-профессионалов] должна решать, то есть а дальше организаторы запретят ему играть, и всё», — сказал Тарпищев в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Он также указал на молчание ATP. Тогда как, по словам президента ФТР, организаторы приняли решение, что невакцинированные спортсмены не могут участвовать в турнире.

Ранее, 6 января, отец теннисиста заявил, что его сын находится в австралийском плену. Срджан Джокович уточнил, что Новак является «Спартаком нового мира», который не терпит несправедливость и борется за равенство всех в мире.

По некоторым данным, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19. Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.