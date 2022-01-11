В Рослесинфорге спрогнозировали снижение цен на древесину к лету

В течение первых шести месяцев 2022 года ожидается падение цен на пилопродукцию и круглые лесоматериалы из-за роста производства деревообрабатывающих предприятий. Об этом рассказал директор Рослесинфорга Павел Чащин во вторник, 11 января.

Отмечается, что с января по конец октября 2021 года в России цены на рынке круглых лесоматериалов хвойных пород выросли на 50%, на рынке круглых лесоматериалах лиственных пород — на 70%, древесина топливная подорожала на 40%, а хвойные пиломатериалы — на 74%.

В декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2020-го цены на хвойный пиловочник выросли на 73%, на березовый фанерный кряж — на 48%, на хвойные балансы — на 33%, на дрова и технологическое сырье — на 60%.

Больше всего хвойный пиловочник подорожал в Приволжском — на 152%, Центральном — на 134% и Уральском федеральных округах — на 112%. Наибольший рост по фанерному кряжу произошел в Приволжском — на 84% и Северо-Западном федеральных округах — на 69%. Самое высокое увеличение цены хвойных балансов оказалось в Приволжском федеральном округе — на 81%.

В сортиментном разрезе наибольший скачок зафиксировали по березовому фанерному кряжу, стоимость которого в октябре достигла «небывалых» 7,1 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше уровня октября–декабря 2020 года и в 2,5 раза выше уровня начала 2021-го. В ноябре–декабре 2021 года наметилась тенденция к снижению.

При этом стоимость лиственных пиломатериалов в октябре по отношению к сентябрю подешевела относительно уровня декабря 2020 года на 12%.

«Несмотря на такой резкий скачок, в течение первых шести месяцев этого года можно ждать стабилизации цен», — приводятся слова Чащина в сообщении Рослесинфорга, поступившем в «Известия».

Рост цен на лесоматериалы в 2021 году обусловлен увеличением себестоимости и оживленным спросом на внутреннем рынке. Указыпандевается, что пандемия вызвала бум на ремонт и строительство жилья. Также вырос спрос на «качественную российскую пилопродукцию» на внешних рынках. Полная загрузка мощностей деревообрабатывающих предприятий привела к переориентированию производства на более дорогую и прибыльную продукцию.

«В среднесрочной перспективе сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, обусловленная развитием сферы торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В связи с ужесточением вывоза необработанной древесины доля переработки леса внутри страны со временем вырастет», — сказал Чащин.

Рослесинфорг — это ведущая государственная лесоучетная организация России. Она решает задачи лесного хозяйства по всей стране.

В начале января в Минпромторге сообщили, что со 2 января по 31 декабря в России будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов — но только в отношении экспорта Евразийского экономического союза. Цена повысится на пиломатериалы влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Хвойные породы теперь продают за €200 за 1 куб. м, ценные лиственные породы — от €250 до €370 за 1 куб. м. До этого ставка на них составляла 10%, но не менее €13 и €15 за 1 куб. м соответственно. Нововведение позволит ограничить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

С 1 января экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) происходит только через два железнодорожных пункта пропуска: Люття — на границе с Финляндией и Хасан — на границе с Китаем.