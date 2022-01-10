Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Мир
На Украине допустили введение продуктовых талонов
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
В Женеве начались консультации России и США по гарантиям безопасности
Спорт
Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии
Общество
В России за сутки выявили 15 830 случаев коронавируса
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника

Сельский туризм будут продвигать в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Игринском районе Удмуртии начнут продвигать сельский туризм. Там уже появилось четыре маршрута для путешественников на машине. Проект реализует команда «Ау, Удмуртия», специализирующаяся на брендинге туристических объектов и развитии малых территорий.

ИА «Сусанин» рассказали в пресс-службе регионального правительства, что задачей проекта является информирование жителей о возможностях отдыха в родной республике и развитие внутреннего туризма.

«Ау, Удмуртия» уже согласовала концепцию, разработала маршруты, создала единое окно бронирования и оплаты, привлекла партнеров. Предстоит еще поработать над сервисом и создать удобную навигацию с аудиогидом.

Что касается уже созданных маршрутов, то они носят названия «Отправляемся в Игру», «Путешествуем по Зуре», «Идем по Сибирскому тракту», «Едем в деревню». Каждый турист сможет поиграть в пути и пройти несложные испытания. В такие небольшие путешествия можно отправляться в выходные дни для отдыха от рабочих будней.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле в Удмуртии создали путеводитель по сказочной карте республики. В нем описаны туристические маршруты республики с участием сказочных персонажей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021