Сельский туризм будут продвигать в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии начнут продвигать сельский туризм. Там уже появилось четыре маршрута для путешественников на машине. Проект реализует команда «Ау, Удмуртия», специализирующаяся на брендинге туристических объектов и развитии малых территорий.

ИА «Сусанин» рассказали в пресс-службе регионального правительства, что задачей проекта является информирование жителей о возможностях отдыха в родной республике и развитие внутреннего туризма.

«Ау, Удмуртия» уже согласовала концепцию, разработала маршруты, создала единое окно бронирования и оплаты, привлекла партнеров. Предстоит еще поработать над сервисом и создать удобную навигацию с аудиогидом.

Что касается уже созданных маршрутов, то они носят названия «Отправляемся в Игру», «Путешествуем по Зуре», «Идем по Сибирскому тракту», «Едем в деревню». Каждый турист сможет поиграть в пути и пройти несложные испытания. В такие небольшие путешествия можно отправляться в выходные дни для отдыха от рабочих будней.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле в Удмуртии создали путеводитель по сказочной карте республики. В нем описаны туристические маршруты республики с участием сказочных персонажей.