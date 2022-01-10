Теннисиста Джоковича снова задержали в Австралии

Сербского теннисиста Новака Джоковича вновь задержала пограничная служба Австралии. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила в Twitter журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца спортсмена.

По словам журналистки, Джоковича хотят депортировать из страны.

Ситуацию с задержанием теннисиста также прокомментировал в Twitter журналист Саша Озмо.

«Если мы что-то и можем сделать, так это сообщить об этом во всех соцсетях — они хотят снова схватить и запереть Новака. В настоящий момент мы консультируемся с пиарщиками по поводу наших следующих шагов. Он (Джокович. — Ред.) находится со своими адвокатами в комнате, где они были во время слушания, и обдумывает возможные варианты», — написал Озмо.

Ранее в этот день суд Мельбурна рассмотрел апелляцию первой ракетки мира Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья удовлетворил апелляцию спортсмена и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

Как сообщал сайт «Спорт-Экспресс», 34-летний серб пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.