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Полковник полиции Казахстана умер от инфаркта на рабочем месте

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Заместитель начальника управления полиции Турксибского района Алма-Аты полковник полиции Танат Назанов скончался после того, как перенес инфаркт на рабочем месте. Об этом 10 января сообщил «Интерфакс-Казахстан», ссылаясь на МВД республики.

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В ведомстве подтвердили факт гибели офицера.

В тот же день стало известно, что глава департамента МВД Казахстана по Жамбылской области генерал-майор Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством.

С 2017 по 2019 год Сулейменов занимал пост замглавы МВД страны. С 2016 по 2017 год генерал-майор руководил департаментом министерства в Южно-Казахстанской области, а с 2014 по 2016-й — в Кызылординской области. С 2013 по 2014 год Сулейменов возглавлял Комитет криминальной полиции МВД страны.

Также 10 января стало известно, что в Нур-Султане был найден мертвым полковник КНБ Азамат Ибраев.

10 января пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщила, что на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Кроме того, правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

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