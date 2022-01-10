Bloomberg стало известно об опасении Европы из-за санкций против РФ

Ряд крупнейших стран Европы обеспокоен возможными негативными последствиями масштабных экономических санкций Запада в отношении России. Об этом сообщило 9 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявления источников.

Согласно опубликованным сведениям, союзники США в Европе выражают желание предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и Россией путем санкционного давления. Однако некоторые европейские государства всё же выразили обеспокоенность относительно вероятных последствий этих мер для экономики стран ЕС.

«Эта группа [стран] всё еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций», — пишет Bloomberg.

При этом, по данным источников, европейцев тревожит возможное прекращение Россией поставок природного газа в Европу. Кроме того, принятие решения об антироссийских санкциях потребует единодушного согласия всех членов Евросоюза, тогда как некоторые стороны «имеют разные взгляды на РФ».

«Наличие различий [в подходах] демонстрирует тот вызов, с которым сталкиваются США и их союзники в попытке оказать давление на президента [России] Владимира Путина с тем, чтобы он отказался от наращивания численности войск у границы с Украиной», — пишет агентство.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты могут внести Россию в список стран, на которые распространяются жесткие экспортные ограничения, в случае «вторжения» на Украину. В настоящее время в соответствующий список входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

Вместе с тем 10 января в Женеве начались переговоры России и США по вопросу о гарантиях безопасности. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине.

До этого, 17 декабря 2021 года, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».