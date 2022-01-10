Появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП самолетом в Белгороде

В распоряжении «Известий» появились кадры, на которых видно, как сотрудники аэропорта осматривают лайнер, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белгорода. По имеющейся информации, в результате инцидента пострадавших нет.

По предварительным данным, самолет выкатился за пределы ВПП из-за погодных условий.

В тот же день стало известно, что речь идет о лайнере авиакомпании Red Wings. Согласно расписанию аэропорта, воздушное судно прибыло из Домодедово.