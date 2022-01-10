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Украине предрекли потерю государственности без уступок России и США

Политолог Бортник: Украина может потерять государственность при отсутствии уступок РФ
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Украина может столкнуться с потерей государственности в случае, если власти не предложат уступок как России, так и США. Об этом заявил в понедельник, 10 января, политолог Руслан Бортник в эфире телеканала Ukrlive.

«Мы должны в этой ситуации быть умнее, мы сегодня срочно должны что-то предлагать США и России публично, какие-то компромиссные модели. Иначе нас просто схлопнут в нынешней ситуации», — отметил эксперт.

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В обратном случае, как уточнил Бортник, Россия и США поставят Украину перед фактом по поводу своих решений относительно ситуации в регионе.

Ранее в этот день в Женеве начались переговоры России и США по вопросу о гарантиях безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине.

7 января в статье The Wall Street Journal говорилось о том, что ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». Журналисты также выразили опасение в возможном «российском вторжении».

До этого, 17 декабря 2021 года, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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