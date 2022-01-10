Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Белгорода

В аэропорту Белгорода самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает в понедельник, 10 января, Telegram-канал «Белгород № 1».

По опубликованным данным, речь идет о самолете авиакомпании Red Wings, который выкатился за пределы ВПП после приземления. Согласно расписанию аэропорта, воздушное судно прибыло из Домодедово.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее, 9 декабря 2021 года, самолет Л-410, выполнявший рейс Тигиль — Петропавловск-Камчатский, при попытке взлета выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб. На борту находились два пассажира и два члена экипажа — они не пострадали.

Дальневосточная транспортная прокуратура пояснила, что в случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения.