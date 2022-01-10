Кадетский корпус в Ростовской области начнут строить в 2024 году

В Ростовской области в 2024 году начнется строительство современного здания Аксайского Данилы Ефремова Казачьего кадетского корпуса. До этого времени власти выделят на проект средства и земельный участок.

Как рассказал RostovGazeta замначальника по воспитательной работе Юрий Чертов, кадеты вынуждены проходить обучение в Ставрополе. Средства на строительство нового здания вместо аварийного в поселке Рассвет выделялись, но руководство Казачьего кадетского корпуса приняло решение построить современный комплекс, с бассейном, спортивными и ледовыми площадками.

Для этого в Ростове-на-Дону рассматриваются четыре участка. Самый лучший — в районе старого аэропорта. Вопрос рассматривается в Минобороны России.