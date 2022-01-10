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Кинокритик оценил итоги кинопремии «Золотой глобус»

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В этом году итоги кинопремии «Золотой глобус» оказались предсказуемыми, отличительной его чертой стал только формат проведения мероприятия. Такое мнение в понедельник, 10 января, выразил обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

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Ранее в этот день Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) назвала обладателей кинопремии. 79-я церемония награждения осталась без привычной трансляции, поэтому имена лауреатов публиковались на официальной странице премии в Twitter.

Главный приз достался картине «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион.

«Главной интригой «Золотого глобуса» в этот раз, к сожалению, были не номинанты и лауреаты, а необычный формат проведения. Никакой красной дорожки и светских фотографов из-за пандемии — и никакой телетрансляции из-за скандалов вокруг недостаточного расового и гендерного многообразия членов HFPA. «Глобус» провели при закрытых дверях и вручили самые предсказуемые призы из возможных», — подчеркнул Сычев.

По словам эксперта, хотя премьера «Власти пса» на платформе Netflix в России прошла почти незаметно, картина фигурировала во многих престижных американских топах, и в итоге «этот действительно глубокий и драматичный вестерн» получил приз за лучшую драму и за лучшую режиссуру. При этом, Netflix больше не завоевал значимых наград на «Золотом глобусе».

«Сериалы стриминга не смогли победить в самых престижных номинациях, «Игре в кальмара» достался утешительный приз за роль второго плана у О Ён-су (харизматичный старик с номером «1»). Лауреатом в категории мюзиклов и комедий, разумеется, стал фильм Стивена Спилберга «Вестсайдская история», тут тоже никаких сюрпризов», — отметил кинокритик.

По мнению Сычева, у фильма «Купе №6», созданного при участии России, не было шансов получить приз за лучший фильм на иностранном языке, который в итоге ушел к Рюсукэ Хамагути за драму из Каннской программы «Сядь за руль моей машины».

«С другой стороны, это тоже своего рода победа России, потому что весь сюжет ленты Хамагути крутится вокруг репетиции спектакля «Дядя Ваня», да и в кульминации звучит чеховский монолог», — заключил он.

Церемония награждения «Золотой глобус» проходила на фоне ряда скандалов. Так, в мае 2021 года телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии, сообщила, что не будет этого делать в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, которое состоит из 87 журналистов, темнокожих.

В этом же месяце организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции. СМИ опубликовали расследование о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы. По информации издания, 87 участников получали слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации.

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