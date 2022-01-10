Случаи переохлаждения участились в Казани в новогодние праздники

В Казани в прошедшие новогодние каникулы жители вызывали врачей из-за переохлаждения чаще, чем в то же время в 2021 году. Но количество тяжелых случаев снизилось. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, с жалобами на переохлаждения к медикам обратились 69 человек, по поводу обморожения – семь. Из-за пиротехники травмы получил лишь один человек. В прошлом году таких пострадавших было четверо.

На время новогодних каникул медицинская система столицы республики подготовила запасы необходимых лекарств. 80 выездных бригад круглосуточно дежурили на станции скорой помощи.

Всего медицинские организации Казани с 31 декабря по 9 января обслужили 19 955 обращений. Среднее количество вызовов скорой помощи в сутки составило 1 217. На ДТП скорые за этот период выезжали 46 раз, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы не замерзнуть на улице зимой. Так, перед выходом на улицу зимой следует пить больше воды, а в пищу употреблять продукты, обогащенные жирами. В морозную погоду не будет лишним отказаться от металлических украшений, которые имеют высокую теплопроводность. Одеваться лучше всего в несколько слоев одежды.