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На Украине допустили введение продуктовых талонов

На Украине заявили, что в стране могут ввести продуктовые талоны
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На Украине могут ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие. Об этом сообщает в воскресенье, 9 января, издание Vesti.ua со ссылкой на советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко.

Он уточнил, что подобное решение может быть вызвано подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа. При этом он допустил, что власти могут ввести продуктовые талоны, поскольку отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета.

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«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», — пояснил Устенко.

Ранее, 31 декабря, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что страну в 2022 году ждет дальнейшее падение экономики, энергетический кризис и другие риски. Глава политсовета заметил, что в стране нарастает трудовая миграция, люди лишаются рабочих мест, и даже если они трудоустроены, не получают заслуженную оплату.

Киевский экономист Юрий Атаманюк 8 января подчеркнул, что проблемы, которые грозят Украине из-за ввода в строй газопровода «Северный поток – 2», порождены ею самой. Он пояснил, что страны посчитали Украину ненадежным партнером, когда Киев отказался от предложения России и Германии создать газотранспортных консорциум.

29 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском «Северном потоке – 2» украинская сторона видит основную угрозу своей энергобезопасности, тогда как на самом деле стране угрожает паралич органов власти. По ее словам, первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач.

25 декабря экс-премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны виновны в провоцировании энергетического кризиса. По его словам, идет централизация денежных ресурсов, местные бюджеты будут обделены.

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