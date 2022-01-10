Токаев заявил об обезглавливании двоих силовиков боевиками

Двоим военнослужащим в Казахстане боевики отсекли головы. Об этом 10 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как продолжил казахстанский лидер, во время беспорядков в республике численностью террористы превосходили правоохранителей «как минимум в пять раз», нападали на военных и полицейских, «избивали их с особой жестокостью».

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», — отметил он.

По словам Токаева, бандиты забирали тела боевиков с поля боя, «по ночам нападали на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников».

«Это практика международных террористов известного происхождения», — подчеркнул президент Казахстана.

Как заключил Токаев, виден замысел создания хаоса в стране с последующим захватом власти.

По уточненным данным, в результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков. По состоянию на 9 января было известно о гибели 16 правоохранителей, двое из которых были обезглавлены.

Ранее в этот день глава республики отметил, что Казахстан пережил самый тяжелый за историю независимости, масштабный кризис.

Также 10 января генеральная прокуратура Казахстана начала досудебные расследования обстоятельств совершения актов терроризма. В Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорд, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, захватили резиденцию президента и аэропорт. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области. Кроме того, фиксировались факты нападения на медучреждения и медиков.

7 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

На основании этого он обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.