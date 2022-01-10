Уголовное дело возбудили после обнаружения ребенка в коробке под Новосибирском

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело после того, как на обочине автомобильной дороги недалеко от Новосибирска в коробке была найдена новорожденная девочка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по региону, опубликованном 9 января на сайте ведомства.

«По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», — сказано в сообщении.

Жизни ребенка в данный момент ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью установления лиц, совершивших данное преступление.

О том, что найдена коробка с новорожденным ребенком на обочине трассы, стало известно 7 января. Ребенка обнаружила группа подростков. Как рассказали несовершеннолетние, во время прогулки они заметили на обочине коробку, из которой доносился писк. Сначала юноши подумали, что там щенки, но, подойдя ближе, обнаружили ребенка.

При осмотре девочки врачи не обнаружили у нее повреждений и обморожения, но ребенок всё равно был госпитализирован.

Полиция приступила к установлению личностей родителей девочки. Семейная пара, приехавшая на помощь новорожденной, думает над удочерением малышки.