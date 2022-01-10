Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости

Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости. Об этом сообщил в понедельник, 10 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости», — сказал Токаев в ходе внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит по видеосвязи.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера Владимира Путина и президентов стран ОДКБ за помощь в урегулировании сложившейся ситуации. По словам Токаева, для Казахстана важна не только военная, но и моральная поддержка партнеров ОДКБ. При этом он обратил внимание на то, что все государства поддержали обращение Казахстана по вводу миротворцев.

Вместе с тем казахстанский лидер отметил, что события в республике с начала года стали звеньями одной цепи с разрушительным замыслом. Токаев добавил, что подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время.

«Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три, — покажет следствие», — заключил президент.

Ранее в этот день в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорд, Талдыкорган и Тараз освобождены.

В тот же день пресс-служба президента Казахстана сообщила, что на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек, у них изъято оружие и угнанные автомобили. Кроме того, правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.