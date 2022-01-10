Арктические морозы надвигаются на Свердловскую область

На Средний Урал идут морозы. Температура воздуха начнет опускаться с 10 января. В горах в ночные часы ожидается до –25 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до –13 градусов.

30-градусные морозы ударят в горах в ночь на среду, 12 января. На остальных территориях региона ожидается до –20 градусов. К обеду станет чуть теплее, до –18 градусов, сообщает Уральское УГМС. При этом на первой рабочей неделе нового года осадков не ожидается.

Тем временем в городах Свердловской области спешат ликвидировать последствия новогодних снегопадов. В уборке снега задействовано 446 спецмашин, которые очищают проезжую часть и тротуары. Для ликвидации заснеженности улиц и федеральных трасс применяют механическую уборку и обработку обледеневших участков песко-соляной смесью.

За ситуацией на дорогах следят 48 автоматических постов дорожного контроля. Приборы оценивают качество работы подрядчиков, с которыми заключены договоры на снегоочистительные мероприятия, пишет ТагилСити.Ру.