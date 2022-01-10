Синего рака выловили в реке в Новосибирской области

В Новосибирской области в реке Карасук рыбак выловил рака синего цвета. Иван Мороз сфотографировал свою добычу, а затем выпустил обратно в реку.

Кандидат в мастера по рыболовному спорту, член сборной Новосибирской области Никита Дюпин рассказал VN.ru, что цвет рака зависит от среды обитания. У раков есть способность мимикрировать, так они маскируются от опасности, цвет их панциря меняется. Таким образом, рак из реки Карасук подстроился под цвет дна.

Рыбак уверен, что в Карасуке есть хищная рыба, щука, и членистоногим приходится маскироваться от хищников подобным образом.

Агентство напоминает, что в реке Оби в районе поселка Белоярка рыбак поймал уродливую рыбу, которая оказалась краснокнижным бычком-подкаменщиком.