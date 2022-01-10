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В Екатеринбурге отправили в обсерватор вернувшихся из ЮАР двух человек

Суд в Екатеринбурге отправил на принудительную изоляцию двух человек, вернувшихся из ЮАР
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Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил двух человек, вернувшихся из Южно-Африканской Республики, на изоляцию принудительно. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Суд принял решение немедленно принудительно изолировать горожан до 19 января в обсерватор на базе санатория «Обуховский». Его выполнение проконтролировано Управлением Роспотребнадзора», — указано в заявлении.

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Согласно данным управления, двое жителей Екатеринбурга по возвращении из ЮАР отказались от изоляции в санатории. При этом они «должны соблюдать режим изоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ и проходить обязательное лабораторное обследование». Соответствующие меры были приняты в связи с распространением «Омикрон»-штамма в Южной Африке.

Вместе с тем в настоящий момент в Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Тогда как 21 декабря 2021 года в регионе отменили необходимость предъявления сертификатов о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах с 22 декабря до 20 января.

9 января 2022-го руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости COVID-19 в связи с распространением «Омикрон»-штамма.

При этом 6 января стало известно, что в Иркутске выявлены первые два случая «Омикрон»-штамма коронавируса. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова подчеркнула, что новый штамм «распространяется в четыре раза быстрее, чем известные до этого». 4 января штамм «Омикрон» был выявлен в Нижегородской области.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник М».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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